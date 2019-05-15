В России открыли дело о геноциде в годы войны, в котором обвиняют "карателей из Латвии"

Отмечается, что в мае этого года добровольцы "Поискового движения России" в рамках международного проекта "Без срока давности" в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области обнаружили захоронение времен Второй мировой войны – останки 42 мирных граждан, в том числе троих детей и беременной женщины.

Согласно опубликованной информации, эти люди стали жертвами карательных операций, проводимых в ходе оккупации деревни Жестяная Горка в 1942 году.

По архивным материалам, для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД (нацистская спецслужба - Прим.ред.).

В 1942-1943 годах члены этой группы систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным, проходившим военную службу в Вооруженных силах СССР.

"В состав группы входили 33 карателя – выходцы из Латвийской ССР, которые не были преданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ", - сообщается на домашней странице Следственного комитета.

Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами".

Приговором Нюрнбергского трибунала установлено, что в Советском Союзе подобные преступления являлись частью генерального плана "Ост", которым предусматривалось массовое уничтожение славян, евреев, цыган и людей других национальностей.

Как отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, "воевавшие на стороне фашистской Германии каратели из Латвии убили более 2600 мирных граждан", передает "Интерфакс".