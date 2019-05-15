Ле Пен в Эстонии, не зная того, показала жест "власть белых". Она попросила удалить фото

На данный момент фотография по требованию Ле Пен удалена из социальных сетей, поскольку, по ее собственному утверждению, французский политик не имела представления о том, что этот знак означает.

"Я сделала по его просьбе селфи с жестом, значение которого мне известно как "окей". Мне пояснили, что у этого знака может быть и другое значение. Как только я об этом узнала, то потребовала, чтобы фото удалили", - сказала Ле Пен агентству AFP.

Ле Пен заявила, что никогда ранее не слышала, чтобы у безобидного, по ее мнению, жеста были другие значения.

На удалённой к настоящему времени со страницы Руубена Каалепа в Facebook фотографии он вместе с Ле Пен держит большой и указательный пальцы соединенными по кругу, остальные три пальца подняты вверх.

У ныряльщиков этот знак означает "все в порядке", но его начали использовать и американские радикалы, считающие белую расу превосходящей все остальные.

Тот же самый жест использовал Брентон Таррант, расстрелявший два месяца назад 51 человека в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрч.