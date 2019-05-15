Ле Пен в Эстонии, не зная того, показала жест "власть белых". Она попросила удалить фото

Посетившая Таллинн глава французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен попала у себя на родине под огонь прессы, поскольку в ходе визита позволила себя запечатлеть вместе с членом эстонской партии EKRE Руубеном Каалепом на фотографии, где оба политика показывают знак, символизирующий "власть белых", пишет Rus.Postimees.
На данный момент фотография по требованию Ле Пен удалена из социальных сетей, поскольку, по ее собственному утверждению, французский политик не имела представления о том, что этот знак означает.
"Я сделала по его просьбе селфи с жестом, значение которого мне известно как "окей". Мне пояснили, что у этого знака может быть и другое значение. Как только я об этом узнала, то потребовала, чтобы фото удалили", - сказала Ле Пен агентству AFP.
Ле Пен заявила, что никогда ранее не слышала, чтобы у безобидного, по ее мнению, жеста были другие значения.
На удалённой к настоящему времени со страницы Руубена Каалепа в Facebook фотографии он вместе с Ле Пен держит большой и указательный пальцы соединенными по кругу, остальные три пальца подняты вверх.
У ныряльщиков этот знак означает "все в порядке", но его начали использовать и американские радикалы, считающие белую расу превосходящей все остальные.
Тот же самый жест использовал Брентон Таррант, расстрелявший два месяца назад 51 человека в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрч.
Журнал "Пари-Матч", говоря о случившемся, отмечает, что Руубен Каалеп в своем аккаунте в социальной сети Twitter описывает себя как сторонника финно-угорского превосходства.
Издание также называет крайне правую партию EKRE, в которую входит Каалеп, радикальными активистами.
Каалеп использовал противоречивый жест еще в апреле перед Рийгикогу, давая должностную присягу. Сам он обосновал это тем, что данный жест якобы говорит о хорошем настроении.
Этот же жест показывали в Рийгикогу лидеры EKRE Март и Мартин Хельме, когда давали должностную присягу, вступая в министры.