Госконтроль бьет тревогу: деньги берут на развитие, а используют на второстепенные задачи

Что случилось?

Работники Госконтроля сообщили об окончании процесса ревизии, направленной на проверку достоверности годовых отчетов госинстанций и их соответствия стандартам.

Особое внимание Госконтроль уделил ревизии финансирования важных для развития государства и приоритетных мероприятий.

Аудиторы оценили соответствие потраченных средств поставленным целям и достигнутым результатам, а также правовым актам.

Что выяснили?

По итогам ревизии, Госконтроль заключил, что в планировании расходов на развитие и использовании этих средств в Латвии сложилась критическая ситуация.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Госконтроля Лига Крапане, оценив годовые отчеты министерств и центральных госучреждений за 2018 год,

ревизоры пришли к выводу, что выделенные для развития государственные деньги не достигают целей.

Госконтроль оценивает в первую очередь правильность учета, и ревизия за 2018 год показала, что качество учета и подготовки годовых отчетов в учреждениях по сравнению с предыдущими годами не изменилось и остается удовлетворительным.

Однако дополнительно Госконтроль проводит так называемую финансовую ревизию соответствия, оценивая соответствие потраченных средств поставленным целям и запланированным результатам, а также правовым актам.

Результат этих проверок заставляет Госконтроль бить тревогу и призвать ответственные должностные лица обратить свои решения и действия в направлении интересов общества.

Госконтроль выборочно проверил и дал 50 заключений по вопросам соответствия и по меньшей мере в 50% случаев заключил, что необходимы немедленные действия по устранению проблем или срочная переоценка целесообразности продолжения мероприятий.

Особенно критическая ситуация отмечена в планировании и расходовании финансирования для развития - существенные проблемы выявлены в 88% случаев, в том числе не менее 9 млн евро потрачены не в соответствии с изначально заявленными целями.

Расходы на развитие - это ежегодно выделяемое ведомствам дополнительное бюджетное финансирование для реализации таких приоритетов, которые правительство даже в ситуации недостаточности финансирования признало важными и подлежащими незамедлительной реализации за счет урезания финансирования в других отраслях.

Однако затем, в течение года получившие это финансирование учреждения нередко "остывают" и по тем или иным причинам не могут его израсходовать, так как оно было запрошено в слишком большом объеме или просто оказалось ненужным, так как приоритеты изменились, и в результате предлагают правительству перераспределить деньги.

Правительство же уже не анализирует это перераспределение с точки зрения приоритетов.

В итоге, по сути не финансируются ни изначально поставленные приоритетные цели, ни приоритеты других отраслей, заключили ревизоры.

В большинстве случаев финансирование остается в запросившем его ведомстве и расходуется на ремонт помещений, закупку основных средств, увеличение вознаграждения и прочие текущие нужды.

В 2018 году это не позволило финансировать такие важные для общества меры, как улучшение жилищного фонда, реализация плана борьбы с преступностью, разработка учебных средств для основанного на компетентностном подходе всеобщего образования.

К тому же такой подход позволяет обходить установленный правовыми актами порядок планирования и оценки госбюджета, указывает Госконтроль.