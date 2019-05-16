Госконтроль: Деньги взяли на ликвидацию атомного реактора, а потратили на кино и автомобили

Средства госбюджета, предназначенные для ликвидации Саласпилсского атомного реактора, были израсходованы на другие, не связанные с его ликвидацией цели, констатировал Госконтроль по результатам финансовых ревизий за 2018 год.
Несмотря на то, что меры по ликвидации планировалось начать еще в 2015 году и завершить в течение пяти лет, эта задача до сих пор не выполнена, поэтому риск радиоактивного загрязнения окружающей среды растет.
В бюджете Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) на 2018 год на меры по ликвидации Саласпилсского атомного реактора было запланировано 3,3 млн евро, выделенных в 2014-2015 гг. как новая политическая инициатива и неотложная мера.
Однако она оказалась отложенной, и предусмотренные средства в размере 84% потрачены на другие, не связанные с ликвидацией реактора, мероприятия.
Средства израсходованы, например, на съемки иностранных фильмов в Латвии, на начало оцифровки документов КГБ и обеспечение открытого доступа к ним, покупку квадроциклов, прицепов к ним и внедорожников, лицензий на компьютерные программы, модернизацию информационных систем, покупку новой компьютерной техники, разработку строительного проекта обновления административного здания министерства, организацию форумов по проблематике рабочей силы в регионах.
В 2019 и 2020 гг. часть выделенного в 2018 году на ликвидацию реактора финансирования в размере 724 000 евро уже направлена на другие, не связанные с ликвидацией цели, в том числе на обеспечение контроля за строительством мемориала жертв оккупации, обеспечение работы координатора реэмиграции в каждом регионе планирования, дальнейшее содержание Саласпилсского реактора.
Так как ликвидация реактора в 2018 году тоже не была начата, на его безопасное содержание вплоть до ликвидации необходимо дополнительное финансирование в размере 150 000 евро в год.
VARAM не осуществило целенаправленных действий по ликвидации Саласпилсского атомного реактора, хотя на эти цели ему было выделено 8,2 млн евро, заключил Госконтроль.
VARAM не осуществило целенаправленных действий по ликвидации Саласпилсского атомного реактора, хотя на эти цели ему было выделено 8,2 млн евро, заключил Госконтроль.