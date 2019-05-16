Госконтроль: Деньги взяли на ликвидацию атомного реактора, а потратили на кино и автомобили

Несмотря на то, что меры по ликвидации планировалось начать еще в 2015 году и завершить в течение пяти лет, эта задача до сих пор не выполнена, поэтому риск радиоактивного загрязнения окружающей среды растет.

В бюджете Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) на 2018 год на меры по ликвидации Саласпилсского атомного реактора было запланировано 3,3 млн евро, выделенных в 2014-2015 гг. как новая политическая инициатива и неотложная мера.

Однако она оказалась отложенной, и предусмотренные средства в размере 84% потрачены на другие, не связанные с ликвидацией реактора, мероприятия.

Средства израсходованы, например, на съемки иностранных фильмов в Латвии, на начало оцифровки документов КГБ и обеспечение открытого доступа к ним, покупку квадроциклов, прицепов к ним и внедорожников, лицензий на компьютерные программы, модернизацию информационных систем, покупку новой компьютерной техники, разработку строительного проекта обновления административного здания министерства, организацию форумов по проблематике рабочей силы в регионах.

В 2019 и 2020 гг. часть выделенного в 2018 году на ликвидацию реактора финансирования в размере 724 000 евро уже направлена на другие, не связанные с ликвидацией цели, в том числе на обеспечение контроля за строительством мемориала жертв оккупации, обеспечение работы координатора реэмиграции в каждом регионе планирования, дальнейшее содержание Саласпилсского реактора.

Так как ликвидация реактора в 2018 году тоже не была начата, на его безопасное содержание вплоть до ликвидации необходимо дополнительное финансирование в размере 150 000 евро в год.

VARAM не осуществило целенаправленных действий по ликвидации Саласпилсского атомного реактора, хотя на эти цели ему было выделено 8,2 млн евро, заключил Госконтроль.