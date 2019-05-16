СМИ выяснили подробности родов Алины Кабаевой

Журналисты канала "Спорт и сплетни" пообщалась с одной из пациенток медучреждения, в котором якобы появились на свет малыши прославленной спортсменки.

Наблюдавшаяся несколько месяцев в московском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова женщина заявила, что

с начала апреля там постоянно появлялись люди в штатском с рациями и наушниками-проводками. Ближе к 20 апреля всем пациенткам было объявлено о переселении, без уточнения подробностей.

"Всех уплотнили, а новых пациенток в эти дни даже не принимали", - заявила собеседница журналистам.

Также в конце апреля, по ее словам, у посетителей появились сложности с проходом на территорию роддома.

"Ни войти, ни въехать. Забор был закрыт, ввели строгую пропускную систему", - рассказала женщина, отметив, что находящаяся на территории медучреждения поликлиника не работала между майскими праздниками, хотя не исключено, что закрытие могло носить плановый характер.

На этаже, где находилась собеседница авторов канала, по ее словам, ввели жесткий режим:

"Везде люди в штатском. Несколько раз просили не стоять и не смотреть в окна. В какие-то отдельные моменты. Я не знаю, может, выписывали ее тогда с детьми. Или навещал кто-то...

И постоянно усиление в гардеробной. Там вообще людей в штатском круглосуточно было больше, чем здешнего персонала".