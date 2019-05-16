Госконтролер: в Латвии по-прежнему есть министерства "побогаче", где зарплата получше

Действующая сейчас система оплаты труда работников госуправления все больше открывает двери для интерпретаций доплат, например, за участие в комиссиях и заседаниях, что госконтролер считает некорректным.

Госконтроль ранее уже неоднократно обращал внимание учреждений госуправления на эту проблему, но "политикам и чиновникам хочется спрятать голову в песок и притвориться, что все в порядке", отметила Круминя.

Она считает необходимым ввести единую систему зарплат в госуправлении, чтобы зарплаты работников не зависели, как сейчас, от того, в богатом или не столь богатом министерстве они работают.

Требуется также политическое решение вопроса о расходовании финансирования на поставленные цели, подчеркнула Круминя.

По ее словам, госучреждения нередко указывают, что переизбыток финансирования образовался благодаря экономии и хозяйственным действиям, однако Круминя с этим не согласна, так как это не ведет к достижению целей.