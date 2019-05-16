Госконтролер: в Латвии по-прежнему есть министерства "побогаче", где зарплата получше

В госуправлении необходимо установить единые принципы оплаты труда, чтобы не способствовать "творчеству" в увеличении доплат, заявила журналистам госконтролер Элита Круминя, комментируя итоги ревизии финансовых отчетов госучреждений за 2018 год.
Действующая сейчас система оплаты труда работников госуправления все больше открывает двери для интерпретаций доплат, например, за участие в комиссиях и заседаниях, что госконтролер считает некорректным.
Госконтроль ранее уже неоднократно обращал внимание учреждений госуправления на эту проблему, но "политикам и чиновникам хочется спрятать голову в песок и притвориться, что все в порядке", отметила Круминя.
Она считает необходимым ввести единую систему зарплат в госуправлении, чтобы зарплаты работников не зависели, как сейчас, от того, в богатом или не столь богатом министерстве они работают.
Требуется также политическое решение вопроса о расходовании финансирования на поставленные цели, подчеркнула Круминя.
По ее словам, госучреждения нередко указывают, что переизбыток финансирования образовался благодаря экономии и хозяйственным действиям, однако Круминя с этим не согласна, так как это не ведет к достижению целей.
Госконтроль по итогам ревизии заключил, что принцип единого вознаграждения в госуправлении по-прежнему не действует и целенаправленного продвижения к упорядочению системы оплаты труда не наблюдается.