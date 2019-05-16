Чт, 16.05.2019
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Деньги предназначались на проблемы детей, а выплатили их чиновникам в качестве премий

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ФОТО: Pixabay

Министерство благосостояния потратило дополнительное финансирование из средств госбюджета в размере 619 000 евро на премии, денежные призы и доплаты чиновникам за выполнение повседневных рабочих обязанностей, хотя изначально обоснование для получения этих денег заставляло полагать, что сотрудники будут выполнять дополнительные обязанности, чтобы устранить проблемы в сфере прав семей и детей. К такому выводу пришел Госконтроль. 

Напомним, в четверг, 16 мая, Госконтроль опубликовал результаты финансовой ревизии в министерствах и центральных органах госуправления. 

Работники Госконтроля сообщили об окончании процесса ревизии, направленной на проверку достоверности годовых отчетов госинстанций и их соответствия стандартам. Особое внимание Госконтроль уделил ревизии финансирования важных для развития государства и приоритетных мероприятий.

Аудиторы оценили соответствие потраченных средств поставленным целям и достигнутым результатам, а также правовым актам.

Отмечается, что при разработке бюджета на 2018 год, Министерству благосостояния выделили дополнительных 619 000 евро, чтобы "способствовать улучшению адопции детей и услуг по уходу вне семьи".

Как отмечает Госконтроль, планировалось, что средства пойдут на надбавку к зарплате за дополнительный труд участвующих в мероприятиях сотрудников министерства и Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI).

Госконтроль выяснил, что на изначально запланированные доплаты за дополнительный труд ушли лишь 6,6% от выделенного финансирования.

Большая часть средств ушла на выплаты сотрудникам 13 структурных единиц Министерства, в том числе сотрудникам бюро министерства, бюро госсекретаря, департаментов финансового управления, структурных фондов и отдела персонала, из которых большая часть никак не связаны с вопросами адопции и ухода вне семьи. 

К тому же финансирование было использовано не на оплату дополнительного труда, а в качестве премий за качество работы и личный вклад, также покрывались зарплаты и отпускные, сообщает Госконтроль.

По мнению Госконтроля, сфера детской адопции и семейных прав долгое время не была приоритетом министерства, в результате чего нет решения для многих систематических проблем. На данный момент Министерство и VBTAI начали выполнять те задания, которые уже давно должны были быть выполнены, указал Госконтроль. 

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