Деньги предназначались на проблемы детей, а выплатили их чиновникам в качестве премий

Министерство благосостояния потратило дополнительное финансирование из средств госбюджета в размере 619 000 евро на премии, денежные призы и доплаты чиновникам за выполнение повседневных рабочих обязанностей, хотя изначально обоснование для получения этих денег заставляло полагать, что сотрудники будут выполнять дополнительные обязанности, чтобы устранить проблемы в сфере прав семей и детей. К такому выводу пришел Госконтроль.
Напомним, в четверг, 16 мая, Госконтроль опубликовал результаты финансовой ревизии в министерствах и центральных органах госуправления.
Работники Госконтроля сообщили об окончании процесса ревизии, направленной на проверку достоверности годовых отчетов госинстанций и их соответствия стандартам. Особое внимание Госконтроль уделил ревизии финансирования важных для развития государства и приоритетных мероприятий.
Аудиторы оценили соответствие потраченных средств поставленным целям и достигнутым результатам, а также правовым актам.
Отмечается, что при разработке бюджета на 2018 год, Министерству благосостояния выделили дополнительных 619 000 евро, чтобы "способствовать улучшению адопции детей и услуг по уходу вне семьи".
Как отмечает Госконтроль, планировалось, что средства пойдут на надбавку к зарплате за дополнительный труд участвующих в мероприятиях сотрудников министерства и Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI).
Госконтроль выяснил, что на изначально запланированные доплаты за дополнительный труд ушли лишь 6,6% от выделенного финансирования.
Большая часть средств ушла на выплаты сотрудникам 13 структурных единиц Министерства, в том числе сотрудникам бюро министерства, бюро госсекретаря, департаментов финансового управления, структурных фондов и отдела персонала, из которых большая часть никак не связаны с вопросами адопции и ухода вне семьи.
К тому же финансирование было использовано не на оплату дополнительного труда, а в качестве премий за качество работы и личный вклад, также покрывались зарплаты и отпускные, сообщает Госконтроль.
По мнению Госконтроля, сфера детской адопции и семейных прав долгое время не была приоритетом министерства, в результате чего нет решения для многих систематических проблем. На данный момент Министерство и VBTAI начали выполнять те задания, которые уже давно должны были быть выполнены, указал Госконтроль.