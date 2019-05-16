Чт, 16.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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  • Наряд дня: принесет ли черно-белая элегантность Carousel удачу Латвии на "Евровидении"?

Наряд дня: принесет ли черно-белая элегантность Carousel удачу Латвии на "Евровидении"?
Держим кулаки!

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ФОТО: Thomas Hanses

Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал 64-го международного музыкального конкурса "Евровидение", в котором выступят 18 участников, в том числе из Латвии, Литвы и России.

Как известно, нашу страну на "Евровидении 2019" представляет победитель конкурса Supernova 2019 - группа Carousel.

Платье для солистки латвийского коллектива создала модный дизайнер Лига Банга, а головной убор Сабине Жуги - работа Ксении Даниловой.

Сценические костюмы парней в элегантном черно-белом сочетании - тоже творения Лиги Банги.

Израильская звезда-пышечка открыла "Евровидение 2019" в убийственно пикантном наряде >>>

ФОТО: Andres Putting, Thomas Hanses

ФОТО: Andres Putting, Thomas Hanses

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