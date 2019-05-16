Наряд дня: принесет ли черно-белая элегантность Carousel удачу Латвии на "Евровидении"?
Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал 64-го международного музыкального конкурса "Евровидение", в котором выступят 18 участников, в том числе из Латвии, Литвы и России.
Как известно, нашу страну на "Евровидении 2019" представляет победитель конкурса Supernova 2019 - группа Carousel.
Платье для солистки латвийского коллектива создала модный дизайнер Лига Банга, а головной убор Сабине Жуги - работа Ксении Даниловой.
Сценические костюмы парней в элегантном черно-белом сочетании - тоже творения Лиги Банги.