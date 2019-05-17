Министр юстиции призвал оценить соответствие Калнмейерса должности генпрокурора

"Министерство юстиции подготовило доклад для правительства, и будет начат процесс оценки соответствия генерального прокурора занимаемой должности", - сказал министр.

Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.

Минюст пришел к выводу, что предыдущая деятельность Калнмейерса могла причинить существенный ущерб государственным и общественным интересам и не совместима с высокими требованиями к лицу, занимающему эту должность.

Срок полномочий Калнмейерса истекает весной следующего года.

Сейм может освободить генерального прокурора от должности, если особо уполномоченный председателем Верховного суда (ВС) судья ВС во время проверки констатировал одно из указанных в законе оснований для увольнения генпрокурора и свое заключение о нем предоставил пленум ВС.

Проверку инициирует председатель ВС по собственной инициативе или по запросу одной трети депутатов Сейма.