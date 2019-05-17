Задушила беременную и извлекла ребенка. Чикаго скорбит из-за чудовищного убийства

По данным полиции, 46-летняя Кларисса Фигуероа хотела вырастить этого ребенка как своего.

Обвинения в убийстве предъявлены также и ее 24-летней дочери, в свою очередь 40-летний сожитель женщины обвиняется в сокрытии преступления.

Отмечается, что два года назад Кларисса потеряла взрослого сына.

По сообщениям следствия, жертвой стала 19-летняя беременная Марлен Лопес-Очоа - она прямиком из средней школы, в которой училась, отправилась в дом к Фигуероа. Она отозвалась на объявление, размещенное в социальной сети Facebook, с предложением бесплатно отдать детские вещи.

Спустя несколько часов Кларисса позвонила спасательным службам, в панике рассказав, что ее новорожденный перестал дышать. Спасатели пытались оказать помощь малышу и доставили его в ближайшую больницу.

Отмечается, что ребенок в критическом состоянии и скорее всего не выживет.

Несмотря на то, что инцидент произошел в конце апреля, полиция только 7 мая связала его с пропажей Марлен Лопес-Очоа.

Друзья девушки рассказали полицейским о ее профиле в социальной сети Facebook. Изучив, стражи порядка обнаружили, что обе женщины переписывались в группе для будущих мамочек.

По анализам ДНС полиция выяснила, что истинными родителями малыша являются Марлен Лопес-Очоа и ее супруг.

Недалеко от дома Фигуероа полиция обнаружила автомобиль пропавшей девушки, а позднее в мусорном контейнере на территории двора дома был обнаружен и ее труп. В прихожей и ванной дома были обнаружены следы крови.

Девушку искали с 23 апреля.

Малыш находится в больнице. Муж убитой надеется, что его ребенок выживет: