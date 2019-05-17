В Верховной Раде Украины распалась коалиция

"Сегодня коалиция депутатской фракции Европейская Украина в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч.7 ст.83 КУ

в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной Раде, должна быть сформирована новая коалиция", – объявил Андрей Парубий.

Отмечается, что теперь у Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре, то есть для Рады текущего созыва крайний срок, когда парламент может быть распущен - конец мая, отмечает Meduza.

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Таким образом, у нового президента была бы неделя на роспуск Рады на законных основаниях.