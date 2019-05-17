В Верховной Раде Украины распалась коалиция

В пятницу, 17 мая, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламентская коалиция прекратила свое существование, передает Корреспондент.net.
"Сегодня коалиция депутатской фракции Европейская Украина в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч.7 ст.83 КУ
в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной Раде, должна быть сформирована новая коалиция", – объявил Андрей Парубий.
Отмечается, что теперь у Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.
Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре, то есть для Рады текущего созыва крайний срок, когда парламент может быть распущен - конец мая, отмечает Meduza.
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Таким образом, у нового президента была бы неделя на роспуск Рады на законных основаниях.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позже фракции "Самопомичи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.