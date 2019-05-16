Названа дата инаугурации Зеленского

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00. Такое решение украинский парламент принял в четверг, пишет Rus.Postimees со ссылкой на "Интерфакс", AP и BNS.