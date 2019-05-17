"Лицо коррупции". Суд отклонил иск Ушакова об оскорблении чести и достоинства

Согласно решению суда, иск был отклонен, равно как и было закончено судопроизводство по иску Ушакова против Кирсиса касательно признания фраз политика не соответствующими истине и задевающими честь и достоинство.

С Ушакова также взысканы 1000 евро в пользу Кирсиса, чтобы покрыть его расходы на адвоката.

Напомним, Ушаков обратился в суд из-за того, что 31 октября на заседании думы Кирсис назвал его "лицом коррупции". Кирсис рассказал LETA, что за это высказывание Ушаков обратился в суд, в котором затребовал компенсацию в размере 400 евро, а также публичные извинения на одном из заседаний Рижской думы.

В решении суда отмечается, что под выражением "лицо коррупции" следует понимать не коррупционные действия истца Ушакова, а коррупцию в Рижской думе в целом и обращение к нему как к руководителю самоуправления.

Также отмечается, что, принимая во внимание широко прозвучавшие новости о подозрении в коррупции в крупных масштабах в столице, выражение Кирсиса нельзя оценивать как абсолютно не имеющее фактической базы.

Помимо всего прочего сообщается, что из отдельных стенограмм заседаний следует, что в Рижской думе допускается вполне широкая свобода высказываний, включающая в себя не только критику оппонентов, но и использование вполне нелицеприятных и задевающих эпитетов, посвящая их конкретным депутатам.

В силу этих обстоятельств суд посчитал, что общая культура дискуссий также влияет на то, как каждый из депутатов высказывается.

Подчеркивается, что Нил Ушаков в качестве председателя Рижской думы и партии "Согласие" подвержен самому высокому уровню критики.

Приводится практика Европейского суда по правам человека, где в решении от 2007 года "Diena et Ozoliņš c Lettonie" отмечается, что даже если выражения задевают политика или должностное лицо лично, - это та цена, которую необходимо заплатить за политическую борьбу и свободу дискуссий, выступающими демократическими гарантами.

Решение суда можно обжаловать в течение 20 дней.

Как сообщалось ранее, конфликт связан с событиями 31 октября 2018 года на заседании думы, во время которой Кирсис прокомментировал ситуацию с подключением отопления в Риге. В своем обращении Кирсис сообщил, что эта ситуация - наглядный пример того, как рижане страдают от политической коррупции "Согласия".

"Более 20 000 рижан с началом этого отопительного сезона увидели осень не только за своим окном, но и в своем доме в виде температуры, и это произошло из-за коррупции одной партии.

И, если спросят, какое лицо у коррупции - то на каждом заседании думы мы можем видеть два лица коррупции Рижской думы.