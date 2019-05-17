"Лицо коррупции". Суд отклонил иск Ушакова об оскорблении чести и достоинства

Рижский городской суд Видземского предместья отклонил иск отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") против депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса ("Единство") за высказывания последнего, которые, по мнению Ушакова, задевали его честь и достоинство.
Согласно решению суда, иск был отклонен, равно как и было закончено судопроизводство по иску Ушакова против Кирсиса касательно признания фраз политика не соответствующими истине и задевающими честь и достоинство.
С Ушакова также взысканы 1000 евро в пользу Кирсиса, чтобы покрыть его расходы на адвоката.
Напомним, Ушаков обратился в суд из-за того, что 31 октября на заседании думы Кирсис назвал его "лицом коррупции". Кирсис рассказал LETA, что за это высказывание Ушаков обратился в суд, в котором затребовал компенсацию в размере 400 евро, а также публичные извинения на одном из заседаний Рижской думы.
В решении суда отмечается, что под выражением "лицо коррупции" следует понимать не коррупционные действия истца Ушакова, а коррупцию в Рижской думе в целом и обращение к нему как к руководителю самоуправления.
Также отмечается, что, принимая во внимание широко прозвучавшие новости о подозрении в коррупции в крупных масштабах в столице, выражение Кирсиса нельзя оценивать как абсолютно не имеющее фактической базы.
Помимо всего прочего сообщается, что из отдельных стенограмм заседаний следует, что в Рижской думе допускается вполне широкая свобода высказываний, включающая в себя не только критику оппонентов, но и использование вполне нелицеприятных и задевающих эпитетов, посвящая их конкретным депутатам.
В силу этих обстоятельств суд посчитал, что общая культура дискуссий также влияет на то, как каждый из депутатов высказывается.
Подчеркивается, что Нил Ушаков в качестве председателя Рижской думы и партии "Согласие" подвержен самому высокому уровню критики.
Приводится практика Европейского суда по правам человека, где в решении от 2007 года "Diena et Ozoliņš c Lettonie" отмечается, что даже если выражения задевают политика или должностное лицо лично, - это та цена, которую необходимо заплатить за политическую борьбу и свободу дискуссий, выступающими демократическими гарантами.
Решение суда можно обжаловать в течение 20 дней.
Как сообщалось ранее, конфликт связан с событиями 31 октября 2018 года на заседании думы, во время которой Кирсис прокомментировал ситуацию с подключением отопления в Риге. В своем обращении Кирсис сообщил, что эта ситуация - наглядный пример того, как рижане страдают от политической коррупции "Согласия".
"Более 20 000 рижан с началом этого отопительного сезона увидели осень не только за своим окном, но и в своем доме в виде температуры, и это произошло из-за коррупции одной партии.
И, если спросят, какое лицо у коррупции - то на каждом заседании думы мы можем видеть два лица коррупции Рижской думы.
Пока они загорают на яхте в Монако, рижане мерзнут и, каждый раз получая вести о мерзнущем рижанине, они добавляют лед в свой коктейль и продолжают праздновать жизнь", - высказался тогда Кирсис, подразумевая Нила Ушакова и Андриса Америкса.