Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского

Представителей России не приглашали на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на представителя украинского МИД Екатерину Зеленко.
"Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", — приводит слова Зеленко "Новое время".
Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы Украины Петра Порошенко.