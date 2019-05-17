Пт, 17.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского

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Владимир Зеленский

ФОТО: EPA/Scanpix

Представителей России не приглашали на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на представителя украинского МИД Екатерину Зеленко.

"Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", — приводит слова Зеленко "Новое время".   

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. 

21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы  Украины Петра Порошенко.

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