Сб, 18.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

На закате в небе появится "Голубая Луна"

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ФОТО: Getty Images

В субботу, 18 мая, у латвийцев смогут наблюдать редкое природное явление известное как "Голубая Луна". Однако, несмотря на распространенное заблуждение, луна вовсе не будет голубой. Об этом пишет The Independent.

С чем же связано название этого феномена? С тем, что это четвертое полнолуние за сезон, в то время как обычно можно наблюдать лишь три полнолуния в сезон.

Как сообщает LiveScience, луна может казаться людям голубой только в случае правильных атмосферных условий на Земле. Например, для этого должно произойти извержение вулкана, которое выпустит в атмосферу много пыли. Также этому могут поспособствовать пыльные бури и лесные пожары.

Следующая "Голубая Луна" появится на небе только в 2021 году, поэтому астрономы надеятся на то, что небо будет ясным на этих выходных.

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