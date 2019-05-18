На закате в небе появится "Голубая Луна"

В субботу, 18 мая, у латвийцев смогут наблюдать редкое природное явление известное как "Голубая Луна". Однако, несмотря на распространенное заблуждение, луна вовсе не будет голубой. Об этом пишет The Independent.
С чем же связано название этого феномена? С тем, что это четвертое полнолуние за сезон, в то время как обычно можно наблюдать лишь три полнолуния в сезон.
Как сообщает LiveScience, луна может казаться людям голубой только в случае правильных атмосферных условий на Земле. Например, для этого должно произойти извержение вулкана, которое выпустит в атмосферу много пыли. Также этому могут поспособствовать пыльные бури и лесные пожары.
Следующая "Голубая Луна" появится на небе только в 2021 году, поэтому астрономы надеятся на то, что небо будет ясным на этих выходных.