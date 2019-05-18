Сб, 18.05.2019
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Ремонт улицы Чака будет стоить почти 100 000 евро

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Ямы на улице А.Чака.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Разработку строительного проекта по обновлению дорожного покрытия на улице Александра Чака в Риге за 99 811 евро проведет предприятие Vertex projekti, свидетельствует информация доступная на сайте Бюро по надзору за закупками.

Заключенный договор предусматривает, что фирме нужно будет провести разработку документации проекта и авторский надзор за обновлением дорожного покрытия на участке улиц Марияс и Александра Чака от улицы Меркеля до улицы Пернавас.

Согласно положению о закупке, разработку документации нужно провести в течение 140 дней. Договор с Департаментом сообщения был заключен 2 мая.

Проектировщики должны предусмотреть возможность эксплуатации улиц Марияс и Александра Чака во время строительных работ, обеспечить отвод воды с тротуаров, а также провести ремонт и обновление канализационной системы.

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