Ремонт улицы Чака будет стоить почти 100 000 евро

Разработку строительного проекта по обновлению дорожного покрытия на улице Александра Чака в Риге за 99 811 евро проведет предприятие Vertex projekti, свидетельствует информация доступная на сайте Бюро по надзору за закупками.
Заключенный договор предусматривает, что фирме нужно будет провести разработку документации проекта и авторский надзор за обновлением дорожного покрытия на участке улиц Марияс и Александра Чака от улицы Меркеля до улицы Пернавас.
Согласно положению о закупке, разработку документации нужно провести в течение 140 дней. Договор с Департаментом сообщения был заключен 2 мая.
Проектировщики должны предусмотреть возможность эксплуатации улиц Марияс и Александра Чака во время строительных работ, обеспечить отвод воды с тротуаров, а также провести ремонт и обновление канализационной системы.