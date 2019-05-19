Вс, 19.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Сегодня возобновляется движение транспорта по Деглавскому мосту

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С 25 апреля закрыт для движения транспорта Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Сегодня в 5.00 Госполиция возобновит движение транспорта по Деглавскому мосту в Риге, сообщил агентству LETA и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Скорость движения транспортных средств по мосту не должна будет превышать 30 км/ч, общая масса одного транспортного средства - 30 тонн.

Это решение принято 17 мая на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством, которое установило, что необходимые для укрепления опор моста работы выполнены.

Как сообщалось, 25 апреля Деглавский мост по распоряжению министра внутренних дел был закрыт для движения транспорта, а с 4 мая по нему возобновлено движение оперативного и общественного транспорта.

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