BBC снимет фильм об отравлении Скрипалей в Солсбери

В 2018 года осужденного в России за шпионаж в пользу Британии Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Телеканал BBC собирается снять телевизионную драму, состоящую из двух частей об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери.
Согласно сообщению телеканала, фильм будет рассказывать о том, "как простые люди реагировали на кризисную ситуацию, застигнувшую их на пороге собственного дома, проявив необычайный героизм".
Сценарий готов, его написали Адам Паттерсон и Деклан Лоун.
Название, дата выхода и актерский состав пока не сообщается.
Посольство России в Лондоне рекомендует создателям фильма взять за основу фильма реальные события и "официальную, заслуживающую доверия информацию следствия". В сообщении посольства также говорится, что итогов расследования так и не представили ни российской стороне, ни широкой общественности.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинила в покушении Россию.