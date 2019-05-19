Мэй сделает "смелое предложение" по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента предложат на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit. Об этом она сообщила в газете The Sunday Times.
"Это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", — говорится в сообщении Терезы Мэй.
Мэй надеется на то, что парламентарии оценят новый план сделки свежим взглядом.
Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за отсутствия в парламенте единого мнения по этапам выхода от Евросоюза сроки были перенесены на конец октября. Очередные переговоры провалились и 17 мая.
Если Лондон не придет с Брюсселем к взаимопониманию по этому вопросу, Brexit пройдет без сделки.