Вс, 19.05.2019
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Мэй сделает "смелое предложение" по Brexit

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Тереза Мэй

ФОТО: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента предложат на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit. Об этом она сообщила в газете The Sunday Times.

"Это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", — говорится в сообщении Терезы Мэй.

Мэй надеется на то, что парламентарии оценят новый план сделки свежим взглядом.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за отсутствия в парламенте единого мнения по этапам выхода от Евросоюза сроки были перенесены на конец октября. Очередные переговоры провалились и 17 мая.

Если Лондон не придет с Брюсселем к взаимопониманию по этому вопросу, Brexit пройдет без сделки.

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