Вс, 19.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Рядом с туристическим автобусом в Египте взорвалась бомба, есть раненые
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ФОТО: Screenshot

В воскресенье, 19 мая в египетском городе Гиза прогремел взрыв, передает РИА "Новости". 

Как сообщает ОАЭ The National, бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса рядом с национальным музеем в Гизе.

Новый национальный музей Египта находится рядом с пирамидами в районе Гизы.

В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse. Согласно данным Sky News Arabia, среди пострадавших — десять египтян и 7 туристов из ЮАР.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности также передает, что семнадцать человек пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире, среди них граждане Египта и Южно-Африканской Республики.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших при взрыве автобуса в Каире граждане других стран.

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