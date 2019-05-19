Рядом с туристическим автобусом в Египте взорвалась бомба, есть раненые
В воскресенье, 19 мая в египетском городе Гиза прогремел взрыв, передает РИА "Новости".
Как сообщает ОАЭ The National, бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса рядом с национальным музеем в Гизе.
Новый национальный музей Египта находится рядом с пирамидами в районе Гизы.
#BREAKING Egyptian Media: Explosion reportedly targets tourist bus near #Giza pyramids in #Egypt. pic.twitter.com/BLtRetMexj— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 19 мая 2019 г.
В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse. Согласно данным Sky News Arabia, среди пострадавших — десять египтян и 7 туристов из ЮАР.
#UPDATE roadside bomb attack wounds at least16 people, most of them tourists, near #Giza pyramids: #Egypt|ian officials pic.twitter.com/mf6BvaMQH5— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 19 мая 2019 г.
Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности также передает, что семнадцать человек пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире, среди них граждане Египта и Южно-Африканской Республики.
Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших при взрыве автобуса в Каире граждане других стран.
#Egypte Au moins 12 personnes ont été blessées dans une explosion visant un bus touristique près des #pyramides de #Gizeh #Egypt #Giza #Pyramids pic.twitter.com/WKXD8sZO4S— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 19 мая 2019 г.