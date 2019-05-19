Подозревается, что деньги рижан ушли на предвыборную кампанию "Согласия"

Предвыборный консультант "Согласия" из Германии Лютц Мейер посоветовал партии составить списки, а также был автором идеи о черно-белых портретах на автобусах. Об этом сообщает передача de facto. Данную информацию некоторое время назад публично подтвердил депутат сейма Латвии от "Согласия" Андрей Клементьев.
Журналисты De facto уточняют, что согласно имеющейся в распоряжении информации можно сделать вывод, что, скорее всего создатель предвыборной кампании Ангелы Меркель в 2013 году был "мозгом" партии "Согласие". В распоряжении LTV есть переписка, где Мейер представляет себя как создателя кампании "Согласия". Он также был запечатлен с Ушаковым незадолго до выборов, в то время, когда мэр Риги посещал Берлин. К тому же Мейер посещал ночное предвыборное мероприятие от "Согласия".
LTV уже сообщал, что одновременно вместе с работой над кампанией "Согласия" у фирмы Мейра были заключены договора с Рижским бюро по развитию туризма (RTAB) о рекламе Риги за рубежом. Например, реклама могла проводиться с помощью организации семинаров о туризме. Стоимость некоторых контрактов достигала 50 000 евро, а общая сумма, которую немецкий лоббист мог бы получить от Рижской думы, составляет около 300 000 евро, сообщает передача.
De facto указывает, что Ригу нужно было популяризовать в Германии, Швеции и Испании - именно в этих странах у компании Мейера есть партнеры. Однако нельзя найти информацию о том, что в этих странах действительно проводились масштабные рекламные кампании Риги, организованные фирмами Мейера. В архиве RTAB договора с Мейром найти невозможно.
De facto указывает - если не найдется доказательств тому, что фирма Мейера создавала рижские рекламные кампании стоимостью в 300 тысяч евро, можно допустить, что деньги рижских налогоплательщиков, возможно, ему платились за работу над предвыборной кампанией "Согласия".
Мейера знают как руководитель фракции "Согласия" Янис Урбанович, так и кандидат от партии на должность премьера Вячеслав Домбровскис. До выборов лоббист был замечен во время фотосессии и в бюро "Согласия" в Спикери. Однако оба больше не помнят, кто именно создавал кампанию для партии и как за нее расплачивались.
"В то время я только пришел в "Согласие", в предвыборной кампании в Сейм участвовали несколько десятков, если не сотен человек", - в интервью LTV пояснил Домбровскис. Похожий ответ дал и Урбанович.
Передача допускает, что на Мейера обратило свое внимание Бюро по борьбе и предотвращению коруппции (KNAB). На этой неделе обыски проходили не только в Риге. Сотрудники правопорядка посещали также офисы предприятий Мейера в Германии, Швеции и Испании. К тому же De facto известно, что на этой неделе в связи с расследованием KNAB посещал и "Согласие" в Сейме.
За предвыборную кампанию партии "Согласия" отвечает отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, в свою очередь бюро, руководимое его женой Иветой Страутиней-Ушаковой, по меньшей мере, формально контролирует RTAB. Ни Ушаков, ни Страутиня-Ушакова на вопросы de facto не ответили. Начиная с понедельника Ушаков в Рижской думе не был замечен, а Страутиня-Ушакова на следующий день после визита сотрудников KNAB ушла в отпуск на три недели.
Член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро Ингуна Приедите пока что единственные подозреваемые в уголовном процессе KNAB. De facto известно, что обыски на этой недели прошли также дома у Ермоловичи и еще у одного члена правления - Максима Толстого.