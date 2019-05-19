Подозревается, что деньги рижан ушли на предвыборную кампанию "Согласия"

Журналисты De facto уточняют, что согласно имеющейся в распоряжении информации можно сделать вывод, что, скорее всего создатель предвыборной кампании Ангелы Меркель в 2013 году был "мозгом" партии "Согласие". В распоряжении LTV есть переписка, где Мейер представляет себя как создателя кампании "Согласия". Он также был запечатлен с Ушаковым незадолго до выборов, в то время, когда мэр Риги посещал Берлин. К тому же Мейер посещал ночное предвыборное мероприятие от "Согласия".

LTV уже сообщал, что одновременно вместе с работой над кампанией "Согласия" у фирмы Мейра были заключены договора с Рижским бюро по развитию туризма (RTAB) о рекламе Риги за рубежом. Например, реклама могла проводиться с помощью организации семинаров о туризме. Стоимость некоторых контрактов достигала 50 000 евро, а общая сумма, которую немецкий лоббист мог бы получить от Рижской думы, составляет около 300 000 евро, сообщает передача.

De facto указывает, что Ригу нужно было популяризовать в Германии, Швеции и Испании - именно в этих странах у компании Мейера есть партнеры. Однако нельзя найти информацию о том, что в этих странах действительно проводились масштабные рекламные кампании Риги, организованные фирмами Мейера. В архиве RTAB договора с Мейром найти невозможно.

De facto указывает - если не найдется доказательств тому, что фирма Мейера создавала рижские рекламные кампании стоимостью в 300 тысяч евро, можно допустить, что деньги рижских налогоплательщиков, возможно, ему платились за работу над предвыборной кампанией "Согласия".

Мейера знают как руководитель фракции "Согласия" Янис Урбанович, так и кандидат от партии на должность премьера Вячеслав Домбровскис. До выборов лоббист был замечен во время фотосессии и в бюро "Согласия" в Спикери. Однако оба больше не помнят, кто именно создавал кампанию для партии и как за нее расплачивались.

"В то время я только пришел в "Согласие", в предвыборной кампании в Сейм участвовали несколько десятков, если не сотен человек", - в интервью LTV пояснил Домбровскис. Похожий ответ дал и Урбанович.

Передача допускает, что на Мейера обратило свое внимание Бюро по борьбе и предотвращению коруппции (KNAB). На этой неделе обыски проходили не только в Риге. Сотрудники правопорядка посещали также офисы предприятий Мейера в Германии, Швеции и Испании. К тому же De facto известно, что на этой неделе в связи с расследованием KNAB посещал и "Согласие" в Сейме.

За предвыборную кампанию партии "Согласия" отвечает отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, в свою очередь бюро, руководимое его женой Иветой Страутиней-Ушаковой, по меньшей мере, формально контролирует RTAB. Ни Ушаков, ни Страутиня-Ушакова на вопросы de facto не ответили. Начиная с понедельника Ушаков в Рижской думе не был замечен, а Страутиня-Ушакова на следующий день после визита сотрудников KNAB ушла в отпуск на три недели.