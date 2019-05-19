Зеленский поведал о борьбе за возвращение "пленников Кремля"

Новый президент Украины Владимир Зеленский собирается продолжать работу по возвращению на родину "пленников Кремля". Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 19 мая.
"Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", — написал он по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который с 2007 года отмечается в Украине в третье воскресенье мая.
Зеленский также говорит, что работа по освобождению политзаключенных украинцев идет.
Совсем недавно, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар, избранный президент признался, что не исключает возможности возвращения Крыма под контроль Киева. Президента России Владимира Путина Зеленский считает врагом.
День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 19 мая 2019 г.