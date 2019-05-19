Вс, 19.05.2019
В глобализованном мире долгосрочное существование нашей нации и государства уже не является само собой разумеющимся, об этом надо думать и заботиться. Эгил Левитс, кандидат на пост президента Латвии

Зеленский поведал о борьбе за возвращение "пленников Кремля"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Зеленский

ФОТО: AP/Scanpix

Новый президент Украины Владимир Зеленский собирается продолжать работу по возвращению на родину "пленников Кремля". Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 19 мая.

"Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", — написал он по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который с 2007 года отмечается в Украине в третье воскресенье мая.

Зеленский также говорит, что работа по освобождению политзаключенных украинцев идет.

Совсем недавно, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар, избранный президент признался, что не исключает возможности возвращения Крыма под контроль Киева. Президента России Владимира Путина Зеленский считает врагом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ