СМИ: Подозреваемые в отравлении Скрипалей получили сомнительный звонок

Следователи полагают, что звонок может быть подтверждением того, что Петров и Боширов работали не в одиночку. Согласно данным издания, он был сигналом того, что операция прошла удачно.

Некоторое время спустя после звонка 4 марта россияне отправились в аэропорт и вылетели из Великобритании.

Фотогалерея: Подозреваемые в отравлении Скрипалей

The Guardian также подчеркивает, что сотрудники полиции не смогли окончательно выяснить, был ли флакон с "Новичком", который нашли жители Эймсбери Дон Стерджесс и Чарли Роули, выброшен подозреваемыми в отравлении Скрипалей. В связи с этим следствие обвинило Чепигу и Мишкина в нападении на Скрипалей, однако не в убийстве Стерджесс.

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