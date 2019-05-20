Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

СМИ: Подозреваемые в отравлении Скрипалей получили сомнительный звонок

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Анатолий Чепига и Александр Мишкин

ФОТО: EPA/Scanpix

Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Анатолий Чепига и Александр Мишкин получили подозрительный звонок в день, когда вернулись из Солсбери в Лондон. Об этом сообщает The Guardian.

Следователи полагают, что звонок может быть подтверждением того, что Петров и Боширов работали не в одиночку. Согласно данным издания, он был сигналом того, что операция прошла удачно.

Некоторое время спустя после звонка 4 марта россияне отправились в аэропорт и вылетели из Великобритании.

Фотогалерея: Подозреваемые в отравлении Скрипалей

The Guardian также подчеркивает, что сотрудники полиции не смогли окончательно выяснить, был ли флакон с "Новичком", который нашли жители Эймсбери Дон Стерджесс и Чарли Роули, выброшен подозреваемыми в отравлении Скрипалей. В связи с этим следствие обвинило Чепигу и Мишкина в нападении на Скрипалей, однако не в убийстве Стерджесс. 

Фотогалерея: Юлия Скрипаль после выписки из больницы

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинила в покушении Россию.

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