СМИ: Подозреваемые в отравлении Скрипалей получили сомнительный звонок

Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Анатолий Чепига и Александр Мишкин получили подозрительный звонок в день, когда вернулись из Солсбери в Лондон. Об этом сообщает The Guardian.
Следователи полагают, что звонок может быть подтверждением того, что Петров и Боширов работали не в одиночку. Согласно данным издания, он был сигналом того, что операция прошла удачно.
Некоторое время спустя после звонка 4 марта россияне отправились в аэропорт и вылетели из Великобритании.
Фотогалерея: Подозреваемые в отравлении Скрипалей
The Guardian также подчеркивает, что сотрудники полиции не смогли окончательно выяснить, был ли флакон с "Новичком", который нашли жители Эймсбери Дон Стерджесс и Чарли Роули, выброшен подозреваемыми в отравлении Скрипалей. В связи с этим следствие обвинило Чепигу и Мишкина в нападении на Скрипалей, однако не в убийстве Стерджесс.
Фотогалерея: Юлия Скрипаль после выписки из больницы
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинила в покушении Россию.