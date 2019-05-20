Нацобъединение предлагает запретить георгиевские ленточки на публичных мероприятиях

Сегодня ВЛ-ТБ/ДННЛ подало в Сейм предусматривающие этот запрет поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

"Георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР", - считает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

"В соответствии с общепринятыми стандартами демократии, государство вправе и обязано защищать демократическое политическое устройство от угроз, в том числе ограничивая распространение тоталитарной идеологии, поэтому ВЛ-ТБ/ДННЛ надеется на поддержку других представленных в Сейме партий предложению запретить использование символа российского неоимпериализма - георгиевских ленточек - на публичных мероприятиях", - говорится в заявлении ВЛ-ТБ/ДННЛ.

"Георгиевская ленточка" - общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая с 2005 года.