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Нацобъединение предлагает запретить георгиевские ленточки на публичных мероприятиях

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Георгиевская ленточка на велосипеде

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает законом запретить использовать на собраниях, шествиях, в пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях так называемые георгиевские ленточки, широко используемые сейчас Россией в своей пропаганде, сообщил агентству LETA генеральный секретарь ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Зелтитс.

Сегодня ВЛ-ТБ/ДННЛ подало в Сейм предусматривающие этот запрет поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

"Георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР", - считает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

"В соответствии с общепринятыми стандартами демократии, государство вправе и обязано защищать демократическое политическое устройство от угроз, в том числе ограничивая распространение тоталитарной идеологии, поэтому ВЛ-ТБ/ДННЛ надеется на поддержку других представленных в Сейме партий предложению запретить использование символа российского неоимпериализма - георгиевских ленточек - на публичных мероприятиях", - говорится в заявлении ВЛ-ТБ/ДННЛ.

"Георгиевская ленточка" - общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая с 2005 года.

Георгиевская лента появилась при Екатерине II  вместе с орденом Святого Георгия  - высшей воинской наградой Российской империи. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

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