Никита Пресняков поделился нежными фото с любимой женой

Совмесные фотосессии для нас редкость) я вообще не люблю фотографироваться, если честно, но все же не пожалел, что выбрались! Спасибо талантливым девчонкам @alenabezhinar @olgabdrfoto @annabazhanova.photo за фотки! Зачёт! . #lovestory#love#парень#девушка#никитапресняков