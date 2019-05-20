Пн, 20.05.2019
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Никита Пресняков поделился нежными фото с любимой женой
Редкие кадры!

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ФОТО: скриншот instagram.com/npresnyakov

Как известно, 28 июля 2017 года сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита женился на дочери успешного российского бизнесмена Алене Красновой. Молодая супруга музыканта довольно активна в соцсетях, в отличие от него самого. А потому снимки, которые появились в Instagram-аккаунте старшего внука Аллы Борисовны Пугачевой, очень порадовали его фанатов.

"Совмесные фотосессии для нас редкость) я вообще не люблю фотографироваться, если честно, но все же не пожалел, что выбрались!" - так подписал серию романтических фото с супругой Никита.

"Супер! Ребята, у вас отлично получается", "Очень красивая пара. Счастья вам", "Вы прекрасны!",  "Такие красивые, прям гармония..."

- пишут в комментариях поклонники пары. И с ними нельзя не согласиться.

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