Никита Пресняков поделился нежными фото с любимой женой
Как известно, 28 июля 2017 года сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита женился на дочери успешного российского бизнесмена Алене Красновой. Молодая супруга музыканта довольно активна в соцсетях, в отличие от него самого. А потому снимки, которые появились в Instagram-аккаунте старшего внука Аллы Борисовны Пугачевой, очень порадовали его фанатов.
"Совмесные фотосессии для нас редкость) я вообще не люблю фотографироваться, если честно, но все же не пожалел, что выбрались!" - так подписал серию романтических фото с супругой Никита.
"Супер! Ребята, у вас отлично получается", "Очень красивая пара. Счастья вам", "Вы прекрасны!", "Такие красивые, прям гармония..."
- пишут в комментариях поклонники пары. И с ними нельзя не согласиться.