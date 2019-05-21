"Надо было ее отговорить": Полина Гагарина указала на ошибки дочери Алсу

Гагарина считает, что песня, которую выбрала девочка была очень сложной и не подходила для ее вокального уровня.

Полина считает, что Микелла начала хорошо, а потом у нее просто пропало дыхание. Подобную песню сложно исполнять даже профессионалу, она сама пыталась петь эту композицию, но отказалась от этой идеи. Поэтому, она удивлена, что 11-летний ребенок ее решился петь.

"Не ее вина в том,что произошло. Я даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает. .. Так нельзя было делать. Люди очень злые. Нельзя была давать такую песню, надо было ее отговорить", - подчеркнула Гагарина.

Певица считает, что есть песни, которые не подходят для конкурсов. Композиция Love the Way You Lie как раз одна их них.

На вопрос о том, кто виноват в том, что вот такие результаты были в финале, но Гагарина уклонилась от ответа.