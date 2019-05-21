"Надо было ее отговорить": Полина Гагарина указала на ошибки дочери Алсу
Российская популярная исполнительница Полина Гагарина стала героиней шоу "А поговорить?". Ведущая Ирина Шихман не могла не спросить одну из наставниц "Голоса" о скандале, который произошел с дочерью певицы Алсу и банкира Яна Абрамова на проекте "Голос. Дети".
Гагарина считает, что песня, которую выбрала девочка была очень сложной и не подходила для ее вокального уровня.
Полина считает, что Микелла начала хорошо, а потом у нее просто пропало дыхание. Подобную песню сложно исполнять даже профессионалу, она сама пыталась петь эту композицию, но отказалась от этой идеи. Поэтому, она удивлена, что 11-летний ребенок ее решился петь.
"Не ее вина в том,что произошло. Я даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает. .. Так нельзя было делать. Люди очень злые. Нельзя была давать такую песню, надо было ее отговорить", - подчеркнула Гагарина.
Певица считает, что есть песни, которые не подходят для конкурсов. Композиция Love the Way You Lie как раз одна их них.
На вопрос о том, кто виноват в том, что вот такие результаты были в финале, но Гагарина уклонилась от ответа.
Напомним, итоги финала шестого сезона шоу "Голос. Дети" были аннулированы, так как в результате проверки, оказалось, что на голосование было внешнее воздействие. Проверка была начата после победы 11-летней Микеллы Абрамовой - дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Многим зрителям результаты голосования в финале показались многим "аномальными". По этому поводу начался настоящий скандал, а многие представители шоу-бизнеса высказались о произошедшем. Первым каналом была начала проверка голосования.