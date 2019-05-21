Рейзниеце-Озола: каждая семья должна ощущить поддержку Евросоюза

"Европа должна стать ближе к людям, и каждый человек должен видеть прямую поддержку, которую ему дает Европа. Мы находимся в сравнительно хорошем положении, когда есть довольно много финансируемых ЕС проектов, о которых у нас есть много информации. Поэтому мы сторонники единой Европы, но поддержка ЕС была бы намного больше, если бы это ощущала каждая семья.

Содействие демографии или рождаемости должно финансироваться в известном размере из бюджета ЕС. Это важно, поскольку Европа стареет и через десять лет средний возраст ее жителей уже превысит 45 лет. ЕС обычно говорит о демографии в связи с активным старением и молодежной безработицей, что тоже важно, но недостаточно думает о содействии рождаемости. Для нас это особенно важно, так как с 2004 года мы потеряли 14% жителей. В Латвии на двух родителей приходится 1,7 ребенка, это лучше, чем во многих других местах в Европе, но все еще недостаточно", - подчеркнула политик.