Рейзниеце-Озола: каждая семья должна ощущить поддержку Евросоюза

Европа должна стать ближе к людям, и в каждой семье должны ощутить оказанную ЕС поддержку, заявила в интервью агентству LETA лидер списка Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на выборах Европарламента (EП) Дана Рейзниеце-Озола.
Она обещает бороться в Европарламенте за введение поддержки для содействия рождаемости.
"Европа должна стать ближе к людям, и каждый человек должен видеть прямую поддержку, которую ему дает Европа. Мы находимся в сравнительно хорошем положении, когда есть довольно много финансируемых ЕС проектов, о которых у нас есть много информации. Поэтому мы сторонники единой Европы, но поддержка ЕС была бы намного больше, если бы это ощущала каждая семья.
Содействие демографии или рождаемости должно финансироваться в известном размере из бюджета ЕС. Это важно, поскольку Европа стареет и через десять лет средний возраст ее жителей уже превысит 45 лет. ЕС обычно говорит о демографии в связи с активным старением и молодежной безработицей, что тоже важно, но недостаточно думает о содействии рождаемости. Для нас это особенно важно, так как с 2004 года мы потеряли 14% жителей. В Латвии на двух родителей приходится 1,7 ребенка, это лучше, чем во многих других местах в Европе, но все еще недостаточно", - подчеркнула политик.
Она хотела бы добиться, чтобы из Европейского социального фонда каждой семье за рождение ребенка выделялось разовое пособие, которое служило бы страховым накоплением, которое по достижении совершеннолетия молодой человек мог бы использовать в качестве стартового капитала либо для получения образования или самосовершенствования.