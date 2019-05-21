Вт, 21.05.2019
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Больше не в шоколаде: Порошенко лишился статуса миллиардера

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Bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko

ФОТО: AFP/LETA

Бывший глава Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту президента потерял статус миллиардера, сообщает Bloomberg.  Во время своего президентства Порошенко потерял почти 40% своего состояния. 

В понедельник, 20 мая, состоялась церемония инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, который уверенно победил Порошенко на выборах. 

После сложения президентских полномочий богатство Порошенко оценивается в 705 млн долларов США (632 млн евро), свидетельствует Bloomberg Billionaires Index. Это на неполных 40% меньше, чем перед вступлением на должность главы государства. 

Главный источник дохода Порошенко - кондитерская корпорация "Рошен".

Экс-президент Украины основал "Рошен" в 1996 году, объединив несколько производителей печенья, шоколада и тортов. "Рошен" стала самым крупным производителем кондитерских изделий в Украине.

В 2012 году "Рошен" произвела 400 000 тонн сладостей, однако в течение следующих двух лет объем производства упал на 25%, поскольку продукцию компании запретили экспортировать в Россию.

Кроме того, экономика Украины все еще пытается оправиться от оккупации Крыма и начала военного конфликта в восточной части страны.

Порошенко также принадлежат банк, телеканал, страховая компания и несколько сельскохозяйственных и продуктовых предприятий.

В ходе своей предвыборной кампании Порошенко пообещал, что в случае своего избрания он продаст "Рошен". Он этого не сделал, но в январе 2016 года на время доверил свои доли предприятия другим управляющим средствами корпорации.

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