Больше не в шоколаде: Порошенко лишился статуса миллиардера

В понедельник, 20 мая, состоялась церемония инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, который уверенно победил Порошенко на выборах.

После сложения президентских полномочий богатство Порошенко оценивается в 705 млн долларов США (632 млн евро), свидетельствует Bloomberg Billionaires Index. Это на неполных 40% меньше, чем перед вступлением на должность главы государства.

Главный источник дохода Порошенко - кондитерская корпорация "Рошен".

Экс-президент Украины основал "Рошен" в 1996 году, объединив несколько производителей печенья, шоколада и тортов. "Рошен" стала самым крупным производителем кондитерских изделий в Украине.

В 2012 году "Рошен" произвела 400 000 тонн сладостей, однако в течение следующих двух лет объем производства упал на 25%, поскольку продукцию компании запретили экспортировать в Россию.

Кроме того, экономика Украины все еще пытается оправиться от оккупации Крыма и начала военного конфликта в восточной части страны.

Порошенко также принадлежат банк, телеканал, страховая компания и несколько сельскохозяйственных и продуктовых предприятий.