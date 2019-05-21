Линкайтс: результаты закупки поездов наводят на мысль о ликвидации Pasažieru vilciens

Как сообщалось ранее, приняв во внимание решение Бюро по надзору за закупками (БНЗ), фирма Pasažieru vilciens пересмотрела предложения претендентов в конкурсе на закупку электропоездов и признало лучшим предложение чешской компании Škoda Vagonka.

По прогнозам министра, это не последнее решение по данной закупке, потому что решение предприятия, вероятнее всего, вновь будет оспорено.

Также Линкайтс сослался на сказанное министром финансов Янисом Рейрсом на заседании правительства о том, что у победителя в закупке имеются репутационные проблемы, а это ставит под угрозу возможность использовать для приобретения электропоездов средства из фондов ЕС.

По мнению министра, в закупке электропоездов Pasažieru vilciens стало заложником "столкновения различных интересов", и в этой ситуации правление предприятия искало возможности, чтобы корректно выполнить все связанные с закупкой требования, выдвинутые БНЗ, спецификацию и т.д.

Кроме того Линкайтс выразил уверенность в том, что ни одно до сих пор принятое решение "не приближает Латвию к новым электропоездам". Политик считает, что в настоящее время не существует ясного решения, как будет продолжаться закупка электропоездов.

Вопрос о том, можно ли электропоезда купить без средств из фондов ЕС, министр не прокомментировал.

"Думаю, что есть большие шансы вернуться к вопросу о ликвидации Pasažieru vilciens. Мы к этому вопросу ближе, чем когда-либо", - подчеркнул глава Минсообщения.

Первоначально победителем в конкурсе была признана компания Talgo, предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda Vagonka и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило Psasžieru vilciens заключать договор с Talgo, и после пересмотра предложений претендентов предприятие решило купить поезда у Škoda.

Предложенная Talgo цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.