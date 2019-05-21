Мэй пообещала голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexit, однако она увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Моя позиция по второму референдуму хорошо известна, но я понимаю искренние чувства многих парламентариев из разных экономических партий по этому вопросу. Мы впишем в текст вводной части к соглашению с ЕС, что парламент получит право проголосовать по второму референдуму. Но сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение, а уже ко второму чтению представить свою позицию коллегам по парламенту", - сказала Мэй, во время выступления во вторник с большой речью о Brexit.
Мэй надеется обеспечить в начале июня поддержку уже трижды отвергнутому документу. Она также пообещала, что парламент получит возможность проголосовать по различным вариациям будущих торговых отношений с ЕС.
Приверженцы проведения второго референдума призывают вынести на народное голосование любые итоговые договоренности по Brexit.
Если предложенное премьером соглашение с ЕС будет одобрено в начале июня, то Британия сможет выйти из ЕС еще до летних парламентских каникул. Если соглашение снова провалится, Британия должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.
Вне зависимости от исхода голосования Мэй обещает, сообщить однопартийцам, когда она уйдет в отставку. Предполагается, что она покинет посты главы Консервативной партии и премьер-министра в течение лета.