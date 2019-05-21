Мэй пообещала голосование по второму референдуму по Brexit

"Моя позиция по второму референдуму хорошо известна, но я понимаю искренние чувства многих парламентариев из разных экономических партий по этому вопросу. Мы впишем в текст вводной части к соглашению с ЕС, что парламент получит право проголосовать по второму референдуму. Но сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение, а уже ко второму чтению представить свою позицию коллегам по парламенту", - сказала Мэй, во время выступления во вторник с большой речью о Brexit.