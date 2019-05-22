Под Кандавой все еще горит лес: для ограничения пожара территорию залили водой

Во вторник вечером по просьбе Государственной службы леса (ГСЛ) кандавские пожарные отправились тушить лесной пожар в Кандавской волости Кандавского края, потому что возникла опасность, что пламя перекинется через одну из дорог, которая была обозначена как граница зоны повышенной опасности.

Находясь на дороге, пожарные провели тушение и полив территории водой, потому что заходить в лес опасно из-за взрывающихся боеприпасов, оставшихся со времен войны.

Около 23 часов пожарные закончили работу на месте происшествия. О дальнейшем участии ГПСС в ликвидации пожара решение примет ГСЛ.

ГПСС призывает жителей Кандавы и близлежащих территорий закрыть окна и двери, если чувствуется вызванное пожаром задымление, а также соблюдать безопасность, находясь в лесу, потому что даже маленькая искра может стать причиной разрушительного пожара.

Ответственные службы уже четвертый день продолжают тушение пожара в Кандавском крае. Представитель ГСЛ Селва Шулце во вторник рассказала, что площадь пожара предположительно уже достигла десяти гектаров. В сотрудничестве со специалистами Национальных вооруженных сил была определена зона, к которой нельзя приближаться, потому что там продолжают взрываться снаряды.

Шулце сообщила, что горящая площадь с трех сторон ограничена дорогами, что является природным препятствием для дальнейшего распространения огня. С четвертой стороны находится просека, которая в понедельник, 20 мая, была расширена. В дополнение к этому 20-метровая полоса вдоль просеки залита водой.