Зеленский внес свой первый законопроект. Рада отказалась его рассматривать

Сообщается, что за включение законопроекта Зеленского в повестку дня проголосовали 92 депутата из 254. Чтобы принять проект на рассмотрение необходимо согласие как минимум 226 депутатов.

22 мая Зеленским было созвано экстренное заседание Верховной рады для того, чтобы рассмотреть законопроект. Заседание закрыли без принятия решений, а следующее было назначено на 28 мая.

Вместе с проектом изменения избирательной системы Зеленский внес поправки в закон о госзакупках, который тоже не рассмотрели.