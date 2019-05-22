Зеленский внес свой первый законопроект. Рада отказалась его рассматривать

Верховная рада Украины отказалась рассматривать первый законопроект, который внес новый президент государства Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Украинские новости". Президент страны предлагал сократить барьер для прохождения партий в парламент на выборах с 5% до 3%.
Сообщается, что за включение законопроекта Зеленского в повестку дня проголосовали 92 депутата из 254. Чтобы принять проект на рассмотрение необходимо согласие как минимум 226 депутатов.
22 мая Зеленским было созвано экстренное заседание Верховной рады для того, чтобы рассмотреть законопроект. Заседание закрыли без принятия решений, а следующее было назначено на 28 мая.
Вместе с проектом изменения избирательной системы Зеленский внес поправки в закон о госзакупках, который тоже не рассмотрели.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, в этот же день он объявил о роспуске Верховной рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.