На Луцавсале был задержан нудист

С началом купального сезона к Рижской муниципальной полиции обратилось несколько жителей с вопросами, можно ли загорать в парке и насколько сильно можно оголяться, в свою очередь одному нудисту уже оформили протокол за мелкое хулиганство. Об это агентству LETA сообщили в полиции.
Во вторник в месте для купания к спасателям муниципальной полиции Риги обратилось несколько человек, сообщив об одном отдыхающем. Мужчина разделся перед другими посетителями пляжа и отправился на прогулку.
Спасатели отправились на служебном квадроцикле на осмотр окрестностей и обнаружили подходящего под описание мужчину. Он уже был одет и быстрым шагом стал удаляться. Спасатели связались с сотрудниками полиции, которым его и передали. Мужчине оформили протокол за мелкое хулиганство.
Полицейские допросили мужчину о том, почему он полностью разделся в публичном месте, однако он отрицал все обвинения. Спасатели вернулись обратно на место для купания, где очевидец все подтвердил.
В полиции сообщают, что независимо от сезона в любом публичном месте находиться полностью голым запрещено. В то же время загорать в купальном костюме в парке никто не может запретить, однако желающему позагорать нужно тщательно выбирать в каком парке и каким образом это делать, чтобы не задеть других посетителей парка. Также напоминают, что оголение в присутствии детей может привести к уголовному делу.