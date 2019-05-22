На Луцавсале был задержан нудист

Во вторник в месте для купания к спасателям муниципальной полиции Риги обратилось несколько человек, сообщив об одном отдыхающем. Мужчина разделся перед другими посетителями пляжа и отправился на прогулку.

Спасатели отправились на служебном квадроцикле на осмотр окрестностей и обнаружили подходящего под описание мужчину. Он уже был одет и быстрым шагом стал удаляться. Спасатели связались с сотрудниками полиции, которым его и передали. Мужчине оформили протокол за мелкое хулиганство.

Полицейские допросили мужчину о том, почему он полностью разделся в публичном месте, однако он отрицал все обвинения. Спасатели вернулись обратно на место для купания, где очевидец все подтвердил.