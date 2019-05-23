Самый редкий знак Зодиака

Если вы не являетесь представителем самого редкого знака зодиакального круга, не расстраивайтесь, потому что это не повод запускать в своем сознании какие-то негативные программы и испытывать комплексы. Не имеет значения, насколько уникален ваш знак, потому что важно уметь использовать весь его потенциал, а также понять свои скрытые возможности.

Статистические исследования

Ученые проанализировали рождаемость по датам рождения в социальных сетях, и

им удалось выяснить, что меньше всего людей рождается с февраля по март. Это значит, что самым редким знаком Зодиака может быть Водолей.

Водолей - знак стихии Воздуха. Его представители - одаренные от природы люди, которые могут похвастаться большими талантами. И они действительно встречаются довольно редко. Получается, что меньше всего зачатий происходит в мае.

Ученые не могут это объяснить, потому что весной у людей происходит гормональный взрыв. В мае он немного идет на спад, но все равно это время любви. Эксперты dailyhoro.ru, кстати, отмечают, что в мае нежелательно жениться, если верить народным приметам и традициям. Возможно, что это тоже играет свою роль.

На втором месте по редкости - Рыбы и Козероги. В марте и январе люди также рождаются реже, если верить статистике. Это значит, что Рыбы и Козероги тоже могут считаться особенными.

Мнение астрологов

Современные астрологические школы до сих пор спорят о том, является ли Змееносец законным тринадцатым знаком Зодиака. Если верить некоторым астрологическим школам, то людей именно этого знака в мире меньше всего.

Рождаются они якобы в период с 30 ноября по 17 декабря. Это самый короткий период из всех. Змееносцы особенны не просто потому, что их мало, - у них еще и уникальный характер.

Бытует мнение, что эти люди появляются на свет с какой-то важной миссией. Они наделены невероятной силой характера и стремлением к лидерству.

Про Змееносцев часто говорят, что они не от мира сего. Эти люди действительно очень непростые. Взаимодействуя с ними, окружающие чувствуют их энергетику, их особую харизму.