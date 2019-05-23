Чт, 23.05.2019
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Бывшего вице-мэра Даугавпилса от "Согласия" посадили за взятку

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Вячеслав Ширяков

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Земгальский районный суд в Екабпилсе признал бывшего вице-мэра Даугавпилса Вячеслава Ширякова ("Согласие") виновным в получении взятки в размере 60 000 евро и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, сообщила агентству LETA помощник председателя суда Санита Гриншпоне.

В срок отбывания наказания зачтено проведенное Ширяковым в заключении время с 1 февраля 2013 года по 3 июня 2013 года.

Суд признал виновным во взяточничестве предпринимателя Сергея Карнаухова и приговорил его к лишению свободы на два год и два месяца.

Суд постановил также конфисковать и передать Службе госдоходов сумму взятки - 60 000 евро.

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