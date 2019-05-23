Бывшего вице-мэра Даугавпилса от "Согласия" посадили за взятку

Земгальский районный суд в Екабпилсе признал бывшего вице-мэра Даугавпилса Вячеслава Ширякова ("Согласие") виновным в получении взятки в размере 60 000 евро и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, сообщила агентству LETA помощник председателя суда Санита Гриншпоне.
В срок отбывания наказания зачтено проведенное Ширяковым в заключении время с 1 февраля 2013 года по 3 июня 2013 года.
Суд признал виновным во взяточничестве предпринимателя Сергея Карнаухова и приговорил его к лишению свободы на два год и два месяца.
Суд постановил также конфисковать и передать Службе госдоходов сумму взятки - 60 000 евро.