Чт, 23.05.2019
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Айда загорать! В Риге теперь есть девять официальных пляжей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Рижская дума в этом сезоне оборудовала в столице девять официальных пляжей, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Пляжи расположены на Рижском заливе в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на Даугаве на Румбуле, на Луцавсале с обоих сторон моста и на Кипсале, у озер Кишэзерс и Бабелитис.

Все пляжи к началу сезона были выровнены, проложены пешеходные дорожки, установлены раздевалки, урны для мусора, скамейки и мобильные санузлы, на некоторых оборудованы детские игровые площадки и зоны для пикника.

Также места для купания огорожены буйками, там дежурят спасатели. На официальных пляжах регулярно проводится мониторинг воды.

Пляжу в Вакарбулли 12-ый год подряд присваивается Синий флаг, что свидетельствует о соответствии международным стандартам.

В этом году на содержание пляжей Рижская дума выделила более 100 000 евро.

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