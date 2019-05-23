Айда загорать! В Риге теперь есть девять официальных пляжей

Пляжи расположены на Рижском заливе в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на Даугаве на Румбуле, на Луцавсале с обоих сторон моста и на Кипсале, у озер Кишэзерс и Бабелитис.

Все пляжи к началу сезона были выровнены, проложены пешеходные дорожки, установлены раздевалки, урны для мусора, скамейки и мобильные санузлы, на некоторых оборудованы детские игровые площадки и зоны для пикника.

Также места для купания огорожены буйками, там дежурят спасатели. На официальных пляжах регулярно проводится мониторинг воды.

Пляжу в Вакарбулли 12-ый год подряд присваивается Синий флаг, что свидетельствует о соответствии международным стандартам.