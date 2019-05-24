Ассанжу грозит в США 175 лет тюрьмы

"В случае признания Ассанжа виновным по предъявленным обвинениям ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома, предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В общей сложности по сумме обвинений срок заключения может составить 175 лет", отмечается в сообщении.

Так, Ассанж обвиняется в нарушении закона о шпионаже, включая незаконное раскрытие имен секретных источников информации, а также в сговоре.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.