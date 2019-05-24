Пт, 24.05.2019
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Ассанжу грозит в США 175 лет тюрьмы

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ФОТО: Reuters/ScanPix

После предъявления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дополнительных 17 обвинений, ему грозит 175 лет лишения свободы, сообщает Министерство юстиции США.

"В случае признания Ассанжа виновным по предъявленным обвинениям ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома, предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В общей сложности по сумме обвинений срок заключения может составить 175 лет", отмечается в сообщении.

Так, Ассанж обвиняется в нарушении закона о шпионаже, включая незаконное раскрытие имен секретных источников информации, а также в сговоре.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию этой страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США.

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