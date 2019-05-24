Лобода не примет участие в специальном выпуске "Голос. Дети"

24 мая в 21.30 на Первом канале пройдет специальный выпуск шоу "Голос. Дети". Как сообщалось ранее, руководство канала приняло во внимание промежуточные результаты и решило аннулировать исход конкурса. Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода отказалась принять участие в эфире. Об этом передают представители певицы.
Известно, что Светлана Лобода не придет на специальный выпуск, так как у артистки в этот день запланировал концерт в Алма-Ате.
Напомним, руководство Первого канала приняло решение аннулировать результат шестого сезона проекта "Голос.Дети", где победу одержала дочь певица Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова. Компания IB-Group, которая осуществляла проверку провела промежуточные результаты.
Данные показали, что на голосование было оказано внешнее воздействие.
Сообщается, что будут применены меры по усовершенствованию защиты голосования, чтобы подобное больше не повторилось. Обновление механизма планируется запустить до начала следующего сезона конкурса.
Ранее Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери на шоу "Голос. Дети", которая обернулась настоящим скандалом.