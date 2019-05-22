Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери на шоу "Голос.Дети"

Певица уверена в том, что в итоге все "хорошо закончится". На вопрос о том, примет ли ее дочь участие в повторной записи финала "Голос.Дети", Алсу не ответила. Она заявила, что решение должна принимать сама Микелла.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", — подытожила Алсу.

Певица указала, что 1 июня она выскажется более подробно о скандале с участием Микеллы.

Напомним, итоги финала шестого сезона шоу "Голос.Дети" были аннулированы, так как в результате проверки оказалось, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Проверка была начата после победы 11-летней Микеллы Абрамовой - дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Многим зрителям результаты голосования в финале показались многим "аномальными". По этому поводу начался настоящий скандал, а многие представители шоу-бизнеса высказались о произошедшем.