"Американский талиб" досрочно вышел из тюрьмы. Готово ли к этому общество?

Это событие вновь актуализировало вопрос - что делать с радикальными исламистами после того, как они отбыли свой срок, и возвращаются в общество?

Линд освобожден условно - три года он не может покидать США, есть и ограничения по общению в Сети - оно должно быть только на английском, ему также запрещено просматривать экстремистские материалы.

Отмечается, что в тюрьме "американский талиб" получил гражданство Ирландии по линии родившейся там бабушки. Когда закончится запрет на выезд из США, вполне вероятно, что Линд переедет в Ирландию.

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Как сообщает Meduza, Линд вырос в Калифорнии в семье католика и буддистки. Он принял ислам в возрасте 16 лет, после чего отправился на Ближний Восток, чтобы изучать религию и арабский язык. В 2000 году он прибыл в Пакистан, где и сблизился с террористическим движением "Талибан". После этого Линд отправился в Афганистан, присоединившись к боевым действиям группировки против Северного альянса, который поддерживали США.

После освобождения Линду придется адаптироваться под новый мир, заметно изменившийся за последние семнадцать лет, которые он провел в заточении.

Ему придется жить в обществе, которое не готово к таким экс-преступникам на свободе.

Линд - не единственный, кто возвращается в общество после преступлений против безопасности государства.

С 2001 года в США более 300 человек были осуждены в связи с терроризмом джихадистов, гласят данные New America Foundation.

Еще несколько десятков отбывают срок за попытки политически мотивированных убийств, продажу гостайн Китаю и другие преступления против государства.

Некоторые из них осуждены пожизненно без возможности обжаловать приговор. Однако, некоторые уже вышли на свободу или освободятся вскоре.

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Закономерно встает вопрос - стоит ли осужденных за терроризм и угрозу госбезопасности принимать обратно в общество после того, как они отбыли свое наказание?

С юридической точки зрения - безусловно, такое право они имеют.

"У человека, который оплатил свой долг, есть право начать новую жизнь", - отмечает представитель Human Rights Watch Джон Сифтон.

Однако механизмы реинтеграции и ограничения различаются, так как в США нет единой программы или процедур, которые занимались бы внедрением бывших заключенных в общество.

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Новости об освобождении Линда у многих вызвали беспокойство.

Так, по данным телеканала NBC News, американские власти опасаются, что он по-прежнему придерживается радикальных религиозных воззрений.

В частности, в 2015 году, отвечая в переписке на вопросы продюсера телеканала, он высказывался в поддержку террористов из "Исламского государства" и называл себя политическим заключенным.

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В открытом письме Федеральному управлению мест заключения сенаторы от демократов и республиканцев отмечают, что еще 108 осужденных за терроризм в ближайшие годы выйдут из тюрем США.

"Обществу доступна лишь скудная информация о том, кто, когда и где выйдет на свободу, угрожают ли эти преступники обществу и что федеральные службы делают для того, чтобы снизить угрозу", - отмечается в письме.

Президент США Дональд Трамп признал, что Линд должен отсидеть срок в полной мере, однако, он был освобожден на три года раньше.