"Американский талиб" досрочно вышел из тюрьмы. Готово ли к этому общество?

В США после семнадцати лет в тюрьме на свободу вышел 38-летний Джон Уокер Линд. В 2002 году его осудили на 20 лет за вооруженную поддержку террористического движения "Талибан", но он был освобожден раньше назначенного срока за хорошее поведение.
Это событие вновь актуализировало вопрос - что делать с радикальными исламистами после того, как они отбыли свой срок, и возвращаются в общество?
Линд освобожден условно - три года он не может покидать США, есть и ограничения по общению в Сети - оно должно быть только на английском, ему также запрещено просматривать экстремистские материалы.
Отмечается, что в тюрьме "американский талиб" получил гражданство Ирландии по линии родившейся там бабушки. Когда закончится запрет на выезд из США, вполне вероятно, что Линд переедет в Ирландию.
Как сообщает Meduza, Линд вырос в Калифорнии в семье католика и буддистки. Он принял ислам в возрасте 16 лет, после чего отправился на Ближний Восток, чтобы изучать религию и арабский язык. В 2000 году он прибыл в Пакистан, где и сблизился с террористическим движением "Талибан". После этого Линд отправился в Афганистан, присоединившись к боевым действиям группировки против Северного альянса, который поддерживали США.
После освобождения Линду придется адаптироваться под новый мир, заметно изменившийся за последние семнадцать лет, которые он провел в заточении.
Ему придется жить в обществе, которое не готово к таким экс-преступникам на свободе.
Линд - не единственный, кто возвращается в общество после преступлений против безопасности государства.
С 2001 года в США более 300 человек были осуждены в связи с терроризмом джихадистов, гласят данные New America Foundation.
Еще несколько десятков отбывают срок за попытки политически мотивированных убийств, продажу гостайн Китаю и другие преступления против государства.
Некоторые из них осуждены пожизненно без возможности обжаловать приговор. Однако, некоторые уже вышли на свободу или освободятся вскоре.
Закономерно встает вопрос - стоит ли осужденных за терроризм и угрозу госбезопасности принимать обратно в общество после того, как они отбыли свое наказание?
С юридической точки зрения - безусловно, такое право они имеют.
"У человека, который оплатил свой долг, есть право начать новую жизнь", - отмечает представитель Human Rights Watch Джон Сифтон.
Однако механизмы реинтеграции и ограничения различаются, так как в США нет единой программы или процедур, которые занимались бы внедрением бывших заключенных в общество.
Новости об освобождении Линда у многих вызвали беспокойство.
Так, по данным телеканала NBC News, американские власти опасаются, что он по-прежнему придерживается радикальных религиозных воззрений.
В частности, в 2015 году, отвечая в переписке на вопросы продюсера телеканала, он высказывался в поддержку террористов из "Исламского государства" и называл себя политическим заключенным.
В открытом письме Федеральному управлению мест заключения сенаторы от демократов и республиканцев отмечают, что еще 108 осужденных за терроризм в ближайшие годы выйдут из тюрем США.
"Обществу доступна лишь скудная информация о том, кто, когда и где выйдет на свободу, угрожают ли эти преступники обществу и что федеральные службы делают для того, чтобы снизить угрозу", - отмечается в письме.
Президент США Дональд Трамп признал, что Линд должен отсидеть срок в полной мере, однако, он был освобожден на три года раньше.
Некоторые контртеррористические эксперты отмечают, что нынешняя система не отработана, однако она действует, ведь после освобождения за такими преступниками наблюдают. Другие же подчеркивают, что преступники свое отсидели, и этого достаточно.