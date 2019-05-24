В отношении сотрудников VUGD заведено несколько уголовных дел. Министр оценит руководство
После того, как Бюро внутренней безопасности (БВБ) завело дело о коррупции при строительстве Вентспилсской музыкальной школы, министр внутренних дел Сандис Гиргенс рассмотрит ответственность должностных лиц Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в этом деле, сообщил агентству LETA советник министра Карлис Миксонс.
Он не сказал конкретно, чья именно ответственность будет оцениваться и есть ли среди этих лиц начальник VUGD Оскар Аболиньш.
По данным агентства LETA, в последнее время в отношении сотрудников VUGD заведено несколько уголовных дел.
По отношению к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом.
Статус подозреваемого по этому уголовного процессу применен к шести лицам.
В отношении владельца предприятия "VPM Latvija" Вилниса Пулькиса и одного работника арест заменен денежным залогом и дополнительными мерами пресечения. Залог уплачен, но его сумму БВБ не называет.
К четырем подозреваемым должностным лицам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, включая запрет занимать должность.
К работнику "Merks-Ostas celtnieks" применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.
В конце марта за мошенничество и служебный подлог задержаны четыре сотрудника Рижского регионального управления, в том числе командир взвода.
По другому делу БВБ в конце сентября прошлого года задержало тогдашнего замначальника ГПСС Интса Селиса, который присвоил государственное горючее.
Как сообщалось, БВБ за принятие взятки задержало четырех должностных лиц Курземской бригады VUGD, в том числе обоих заместителей командира бригады, сообщили агентству LETA в БВБ.
За возможную взятку для благоприятного решения VUGD о соответствии строительного объекта (Вентспилсской музыкальной школы) условиям противопожарной безопасности задержаны представитель компании Merks-Ostas celtnieks, а также владелец и работник ООО VPM Latvija.
VPM Latvija на этом объекте анализировало решения по противопожарной безопасности.
По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.
Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.