В отношении сотрудников VUGD заведено несколько уголовных дел. Министр оценит руководство

Он не сказал конкретно, чья именно ответственность будет оцениваться и есть ли среди этих лиц начальник VUGD Оскар Аболиньш.

По данным агентства LETA, в последнее время в отношении сотрудников VUGD заведено несколько уголовных дел.

По отношению к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом.

Статус подозреваемого по этому уголовного процессу применен к шести лицам.

В отношении владельца предприятия "VPM Latvija" Вилниса Пулькиса и одного работника арест заменен денежным залогом и дополнительными мерами пресечения. Залог уплачен, но его сумму БВБ не называет.

К четырем подозреваемым должностным лицам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, включая запрет занимать должность.

К работнику "Merks-Ostas celtnieks" применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

В конце марта за мошенничество и служебный подлог задержаны четыре сотрудника Рижского регионального управления, в том числе командир взвода.

По другому делу БВБ в конце сентября прошлого года задержало тогдашнего замначальника ГПСС Интса Селиса, который присвоил государственное горючее.

Как сообщалось, БВБ за принятие взятки задержало четырех должностных лиц Курземской бригады VUGD, в том числе обоих заместителей командира бригады, сообщили агентству LETA в БВБ.

За возможную взятку для благоприятного решения VUGD о соответствии строительного объекта (Вентспилсской музыкальной школы) условиям противопожарной безопасности задержаны представитель компании Merks-Ostas celtnieks, а также владелец и работник ООО VPM Latvija.

VPM Latvija на этом объекте анализировало решения по противопожарной безопасности.

По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.