ЦИК: партии потратили на предвыборную агитацию почти 774 000 евро

Партия "Согласие" задеклалировала траты в размере 187 362 евро, объединение "Для развития/За!" - в размере 150 199 евро, "Русский союз Латвии" - в размере 110 165 евро.

Неделю назад задекларированные траты этих партий были примерно на том же уровне.

Задекларированные траты партии "Новое Единство" на данный момент составляют 113 764 евро. Далее следует национальное объединение VL-TB/LNNK с тратами в размере 54 708 евро.

Между тем Союз "зеленых" и крестьян потратил на предвыборную гонку 47 057 евро, партия "Прогрессивные" - 45 980 евро, Новая консервативная партия - 32 733 евро, Латвийское объединение регионов - 17 647 евро, "Латышские националисты" - 11 916 евро, а партия KPV LV - 2308 евро.

Остальные пять небольших партий, баллотирующиеся на выборах, официально не потратили на агитацию ни цента.

120 дневный период предвыборной агитации официально начался 26 января.