Рейтинг доверия россиян Путину обновил исторический минимум

Опрос проводился с 13 по 19 мая.

Отмечается, что это минимальный показатель с начала публикации таких данных на домашней странице социологического центра в 2006 году.

В то же время, президенту России по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам в стране.

Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ занимает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), а третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

Также сообщается, что показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным - по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.