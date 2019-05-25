Рейтинг доверия россиян Путину обновил исторический минимум

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 31,7%, со ссылкой на опрос ВЦИОМ пишет Meduza.
Опрос проводился с 13 по 19 мая.
Отмечается, что это минимальный показатель с начала публикации таких данных на домашней странице социологического центра в 2006 году.
В то же время, президенту России по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам в стране.
Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ занимает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), а третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).
Также сообщается, что показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным - по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.
Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45% - он был зафиксирован после замены натуральных льгот денежными компенсациями.