Сб, 25.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Рейтинг доверия россиян Путину обновил исторический минимум

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Владимир Путин

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 31,7%, со ссылкой на опрос ВЦИОМ пишет Meduza.

Опрос проводился с 13 по 19 мая.

Отмечается, что это минимальный показатель с начала публикации таких данных на домашней странице социологического центра в 2006 году.

В то же время, президенту России по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам в стране.

Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ занимает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), а третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

Также сообщается, что показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным - по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45% - он был зафиксирован после замены натуральных льгот денежными компенсациями. 

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