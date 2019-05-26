Валмиера обошла Ригу по активности избирателей

Так, в Валмиере проголосовали 40,11% избирателей, а в Риге в то же время свои голоса отдали 39,40% граждан Латвии.

В то же самое время в Юрмале проголосовали 36,25% избирателей, в Лиепае - 33,07%, в Елгаве - 31,44%, в Екабписле - 29,64%, Вентспилсе - 29,18%, в Резекне - 27,34%, а в Даугавпилсе - 23,97%.

Всего же в Латвии в выборах в Европарламент приняли участи 33,51% избирателей.

Напомним, после обобщения результатов голосования с более 90% избирательных участков, в лидеры выдвинулось "Новое Единство", свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Согласно нынешним результатам, неясна судьба всего одного мандата Европарламента от Латвии.

Минимум по два мандата получат "Новое Единство" и "Согласие", по одному - VL-TB/LNNK, "Для развития/За!" и Русский союз Латвии. На оставшийся мандат претендуют VL-TB/LNNK, Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство".

После подсчета более 90% голосов итоги следующие: более 26,2% у "Нового Единства", около 18% у "Согласия", около 16,4% у "Все для Латвии", чуть более 12,4% у "Для развития/За!", Русский союз Латвии набрал 6,4%, СЗК набрал примерно 5,4%, Латвийское объединение регионов - около 5%.

В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.