Выборы в Европарламент: подсчитано более 90% голосов; прозвучали первые имена

Согласно нынешним результатам, неясна судьба всего одного мандата Европарламента от Латвии.

Минимум по два мандата получат "Новое Единство" и "Согласие", по одному - VL-TB/LNNK, "Для развития/За!" и Русский союз Латвии. На оставшийся мандат претендуют VL-TB/LNNK, Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство".

После подсчета более 90% голосов, итоги следующие:

Более 26,2% у "Нового Единства" Около 18% у "Согласия" Около 16,4% у "Все для Латвии" Чуть более 12,4% у "Для развития/За!" Русский союз Латвии набрал 6,4% СЗК набрал примерно 5,4% Латвийское объединение регионов - около 5%

В свою очередь Новая консервативная партия набрала около 4,3% голосов избирателей.

Нынешние результаты свидетельствуют, что в Европарламент могут пройти лидеры нескольких списков - еврокомиссар Валдис Домбровскис, отстраненный мэр Риги Нил Ушаков, европарламентарий Роберт Зиле, политолог Ивар Иябс и европарламентарий Татьяна Жданок. Под вторыми номерами в "Новом Единстве" и "Согласии" стартовали соответственно европарламентарий Сандра Калниете и вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Напомним, что это все еще неофициальные данные агентства LETA. Официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник.

Галерея: Голосует Валдис Домбровскис ("Новое Единство")