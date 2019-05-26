Вс, 26.05.2019
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Латвия - одна из двух стран, где результаты выборов стали известны преждевременно

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Иллюстративное фото

ФОТО: Foto: Darcy Lawrey / pexels.com

Результаты выборов в Европарламент предусмотрено опубликовать одновременно во всех странах ЕС, когда двери закроет последний участок в Италии. Латвия и Словакия пока что единственные страны ЕС, где результаты выборов неофициально просочились в СМИ преждевременно.

В Латвии первую неофициальную информацию о выборах в ЕС опубликовало новостное агентство LETA.

Согласно этой информации, после обобщения результатов голосования с более 90% избирательных участков, в лидеры выдвинулись "Новое Единство", "Согласие" и Национальное объединение.

Вторая страна ЕС, где результаты стали известны преждевременно, - это Словакия. Там результаты выборов опубликовала одна из крупнейших газет "Dennik". 

Опубликованные в Словакии данные показывают значительное снижение поддержки политическим силам, которые на прошлых выборах в Европарламент были лидерами.

В воскресенье выборы в ЕП проходят в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Греции, Хорватии, Кипре, Эстонии, Италии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Испании, Венгрии, Германии и Швеции.

С 23 мая выборы прошли в Латвии, на Мальте, в Словакии, Чехии, Нидерландах, Великобритании и Ирландии.

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