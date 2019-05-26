Латвия - одна из двух стран, где результаты выборов стали известны преждевременно

В Латвии первую неофициальную информацию о выборах в ЕС опубликовало новостное агентство LETA.

Согласно этой информации, после обобщения результатов голосования с более 90% избирательных участков, в лидеры выдвинулись "Новое Единство", "Согласие" и Национальное объединение.

Вторая страна ЕС, где результаты стали известны преждевременно, - это Словакия. Там результаты выборов опубликовала одна из крупнейших газет "Dennik".

Slovakia: This is allegedly the result of yesterday's EU election leaked by a major newspaper (Dennik) (Slovaks voted on Saturday). It'd be a major blow to the governing centre-left Smer (S&D) party & the first electoral success of the liberal PS/S (ALDE/EPP). #EP2019 #Eurovolby pic.twitter.com/lk0YjIsTLO — Europe Elects (@EuropeElects) 26 May 2019

Опубликованные в Словакии данные показывают значительное снижение поддержки политическим силам, которые на прошлых выборах в Европарламент были лидерами.

В воскресенье выборы в ЕП проходят в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Греции, Хорватии, Кипре, Эстонии, Италии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Испании, Венгрии, Германии и Швеции.