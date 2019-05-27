В Эстонии на выборах в ЕП победила Партия реформ

В воскресенье, 26 мая, в Эстонии состоялись выборы в Европарламент, которые в результате выиграла Партия реформ. Однако больше всего голосов набрала первый номер в списке Социал-демократической партии (SDE) Марина Кальюранд.
Кальюранд набрала 65 559 голосов, в европарламент также прошли реформисты Андрус Ансип (41 006) и Урмас Паэт (30 010), центристка Яна Тоом (27 003), член Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон (22 823) и социал-демократ Свен Миксер - 2886 голосов.
Если Эстония получит и седьмой мандат, седьмым эстонским евродепутатом станет член Isamaa Рихо Террас (21 474).
Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд набрал 20 762 голоса, баллотировавшийся по списку Центристской партии Игорь Грязин 10 409, председатель EKRE Март Хельме 8391, реформист Таави Рыйвас 7793, а кандидат от Isamaa Юри Луйк 5431 голос.
Всего в голосовании в Эстонии приняли участие 332 918 человек или 37,6% избирателей.
Действительных бюллетеней было 332 164 и недействительных 754. В электронном голосовании приняли участие 155 521 избиратель. В предварительном голосовании участвовали 68 463 избирателя. На дому проголосовали 2082 человека.
Ранее сообщалось, что в Латвии на выборах в Европарламент наибольшую поддержку избирателей - 26,24% - получило "Новое Единство".