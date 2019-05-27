Европейцы сделали свой выбор: каким будет новый Европарламент?

Эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Янис Эмануилидис считает, что на явку могли повлиять протесты в защиту климата, забастовки школьников и необходимость защиты от евроскептических правопопулистских партий.

Между тем, как указала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, люди осознали, что выборы дают им власть.

"Эту власть нужно использовать", - подчеркнула в интервью DW Вестагер, которую фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" выдвигает на пост главы Еврокомиссии.

Как распределятся места?

Несмотря на то, что "зеленые" партии в Латвии не добились особых успехов на выборах в Европарламент, о фракциях "Альянс либералов и демократов за Европу" и "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" можно сказать иначе. В ЕП фракция "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" может претендовать на 70 мест.

Например, в Германии "зеленые" заняли второе место на выборах, опередив социал-демократов. Как отмечает DW, это лучший результат на общегерманских выборах в истории партии.

Сообщается, что по предварительным данным, христианским демократам из "Европейской народной партии" (ЕНП) достанется 179 мандатов в парламенте нового созыва. На прошлых выборах представители ЕНП получили на 42 места больше.

В свою очередь социал-демократическая фракция может получить 150 мест. Между тем фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" наоборот станет больше. Если брать во внимание мандаты партии французского президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше", либералы могут претендовать на 107 мест в ЕП.

Правопопулистские партии получили большую поддержку избирателей в таких странах как Италия и Франция, однако в целом они показали результат хуже, чем сулили прогнозы. Правые партии получат около 150 мест, но они будут разделены между тремя различными фракциями.

Как отмечает Эмануилидис, что 80% мест в Европарламенте получат проевропейские партии.

"Правопопулисты, как группа, в итоге не столь сильны, как некоторые предупреждали. Было понятно, что у них не будет большинства, но все равно они показали результат слабее, чем ожидалось", - подчеркивает аналитик.

Он считает, что высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона.

"Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось", - указывает Эмануилидис.

Как пишет DW, во многих странах Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. Кроме того, как отмечают аналитики, в Европе усиливается влияние либеральных, "зеленых" и националистских партий.

Как будет выглядеть коалиция?

По мнению аналитиков, вероятнее всего в данном составе ЕП коалиция образуется из христианских демократов с социал-демократами и либералов с "зелеными".

Коалиция из правых партий якобы невозможна по причине того, что христианские демократы не станут сотрудничать с правыми и евроскептическими политическими силами.

В Великобритании жаждут Brexit, в Греции возможны внеочередные выборы

Примечательно, что в Великобритании на выборах в ЕП выиграла новая Партия Brexit, сформированная бывшим лидером UKIP Найджелом Фаражем. Партия ярого противника Евросоюза получила 31,5% голосов избирателей, в то время как правящая консервативная партия понесла тяжелые потери.

Между тем в Греции премьер-министр Алексис Ципрас от левопопулистской партии проиграл консервативной оппозиции, в результате чего он объявил, что скоро пройдут новые выборы в греческий парламент.

В Австрии успешными эти выборы оказались для "Народной" партии консервативного канцлера Себастьяна Курца, несмотря на то, что сегодня, 27 мая, ему может быть вынесен вотум недоверия в парламенте.