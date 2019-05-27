Латвия голосовала вяло. Для сравнения - явка в Бельгии составила 89%

В Латвии в выборах Европарламента приняли участие 33,6% избирателей, тогда как в среднем по ЕС - 50,95%, что на 8,34 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах в 2014 году.

Ниже, чем в Латвии, явка на выборах была в Португалии - 31,01%, Болгарии - 30,83%, Хорватии - 29,65%, Чехии - 28,72%, Словении - 28,29% и Словакии - 22,74%.

Самая высокая активность избирателей на выборах Европарламента была в Бельгии - 89%, Люксембурге - 84,1%, на Мальте - 72,6%, в Дании - 66%, Испании - 64,32% и Германии - 61,5%.

Выше средней активность была в Австрии - 59,3%, Греции - 57,86%, Италии - 56,09%, Швеции - 53,3%, Литве - 52,88% и во Франции - 50,97%.

Ниже среднего показателя активность избирателей была в Ирландии - 49,3%, Румынии - 49,02%, на Кипре - 44,99%, в Венгрии - 43,36%, Польше - 43%, Нидерландах - 41,8%, Финляндии - 40,7%, Эстонии - 37,6% и Великобритании - на 37%.