Никто не будет знать, в какую школу придет полиция. Проверки "на наркотики" станут регулярными

Министр напомнил, что достигнута договоренность с Министерством образования и науки (МОН) о том, чтобы начать проверки на наркотики в латвийских школах.

Гиргенс сказал, что школы будут выбираться по определенному алгоритму, и никто заранее не будет знать, в каких школах состоятся превентивные мероприятия.

Цель программы - не наказывать, а сотрудничать со школами и МОН.

Первые проверки в отдельных школах Госполиция уже провела, но в каких, Гиргенс не сказал. У него также нет сведений о том, что кто-то был увезен на медицинскую проверку.

По словам министра, с началом нового учебного года такие проверки станут регулярными.

Если полиция в ходе проверок обнаружит наркотики или их употребление, в соответствии с тяжестью деяния наступит уголовная или административная ответственность. Полиция будет соответствующим образом реагировать и на школьников в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция будет не только проводить проверки, но и беседовать с руководством школы о том, как реагировать и чему уделять внимание.

Гиргенс рассказал, что организованная преступность нередко использует подростков как дилеров. В основном через эту сеть продается марихуана.

По словам Гиргенса, в настоящее время более актуальной проблемой среди школьников является употребление алкоголя, что подтверждает 1 сентября, когда задерживается большое количество пьяных подростков.